القاضي عبود: مجابهة تحديات هذه المرحلة تتم بتضافر الجهود والتحلي بالارادة

في اطار زياراته لقصور العدل والمحاكم في كل لبنان، قام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، قبل ظهر اليوم بزيارة لمحكمتَي النبطية ومرجعيون، وذلك للوقوف على أحوالهما وظروف العمل فيهما.

وقد كانت للقاضي عبود خلال زيارته، لقاءات مع الرئيسة الاولى الاستئنافية بالتكليف القاضي نضال شمس الدين والمدعي العام القاضي غادة ابو علوان وقاضي التحقيق الاول محمد بري، ومع القضاة في المحكمتين والمساعدين القضائيين، الذين نقلوا اليه الصعوبات التي يواجهونها خلال أدائهم لعملهم، ولاسيما لناحية ظروف العمل ومستلزماته. وقد شدد الرئيس عبود على ضرورة تضافر الجهود والتحلي بالارادة والتضحية لمواجهة التحديات في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان والتي لن تطول.