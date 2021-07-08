غفران غادرت مكان إقامتها في خلدة منذ 10 أيام ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:غفران محمود جهيم (مواليد عام 1995، سورية)التي غادرت بتاريخ 29-6-2021، مكان اقامتها الكائن في محلة خلدة، الى جهة مجهولة ولم تعد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 818503-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.