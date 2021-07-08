لبنان

خضر: مهرجانات بعلبك تظهر الوجه الحقيقي والحضاري لبعلبك

Lebanon 24
08-07-2021 | 07:19
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 اعتبر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن "مهرجانات بعلبك ستظهر غدا الوجه الحقيقي والحضاري لبعلبك، فهذه المنطقة تستحق الاهتمام الكبير، ولا سيما بحضور المغتربين".


وقال في تصريح: "قسم كبير من اللبنانيين لم يكتشفوا بلدهم بشكل كاف، وأدعوهم لزيارة بعلبك، ومهرجانات الغد ستكون حدثا هاما للمغتربين".


وتوجه المحافظ خضر بالشكر للجنة مهرجانات بعلبك "التي ما زالت موجودة وحية على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي تواجهنا، وتم تقديم المهرجان من قبل عازفين يعتبرون مواهب جديدة، قدموا الفن مجانا لإعادة إحياء بعلبك".
 
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