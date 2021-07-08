لبنان

ختم محطة بالشمع الأحمر لتلاعبها بالأسعار والكيل

Lebanon 24
08-07-2021 | 07:28
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك ، عن ختم دورية من الأمن العام محطة للمحروقات في حي العسيرة في مدينة بعلبك، بالشمع الأحمر، بعدما تبين أنها تتلاعب بالعداد ولا تلتزم التسعيرة الرسمية.
 
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بعلبك

محروقات

الشمع الاحمر

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