جمعة يسأل: الدجاجة قبل او البيضة؟

غرد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب انور جمعة عبر حسابه على "تويتر" حول أزمة المحروقات التي يشهدها لبنان، كاتبا "اسباب أزمة البنزين:- عدم فتح البنك المركزي اعتمادات للاستيراد، بحجة عدم المس بالاحتياط الإلزامي.- التهريب الى سوريا .- بيع البنزين بالسوق السوداء.- المركزي: الكميات الموجودة لا تنزل بالكامل الى السوق، لا اعتمادات ليهرب البنزين التجار الجشعون. دويخة! الدجاجة قبل أو البيضة !؟".