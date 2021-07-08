لبنان

جمعة يسأل: الدجاجة قبل او البيضة؟

Lebanon 24
08-07-2021 | 07:39
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غرد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب انور جمعة عبر حسابه على "تويتر" حول أزمة المحروقات التي يشهدها لبنان، كاتبا "اسباب أزمة البنزين:
- عدم فتح البنك المركزي اعتمادات للاستيراد، بحجة عدم المس بالاحتياط الإلزامي.
- التهريب الى سوريا .
- بيع البنزين بالسوق السوداء.
- المركزي: الكميات الموجودة لا تنزل بالكامل الى السوق، لا اعتمادات ليهرب البنزين التجار الجشعون. دويخة! الدجاجة قبل أو البيضة !؟".
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