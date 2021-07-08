لبنان

سقوط طائرة تدريب في هذه البلدة اللبنانية.. ومقتل 3 أشخاص بداخلها (صور)

Lebanon 24
08-07-2021 | 07:52
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في حادث مؤسف سقطت طائرة تدريب في منطقة عين ورقة قرب غوسطا بعدما ارتطمت بسبب الضباب الكثيف بجبل في بلدة غوسطا، ما أدى إلى سقوطها. وتجدر الاشارة إلى أن الطائرة كانت على ارتفاع 2600 قدم عند حصول الحادثة، وهي تابعة لنادي طيران "open sky".
 
وأفادت معلومات لـ"لبنان24" عن مقتل 3 أشخاص، وهم الطيّار ج.ش بالاضافة إلى الشاب ج.م والشابة ج.م.
 
ووصل الجيش إلى المكان، وضرب طوقا أمنياً.
 
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