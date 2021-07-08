بري عرض وفرونتسكا للاوضاع

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، وتم عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات.