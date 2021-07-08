لبنان

خرج من السجن.. إطلاق نار وقذائف في بعلبك!

Lebanon 24
08-07-2021 | 09:13
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سُمع إطلاق نار وقذائف في حي الشراونة في بعلبك، على اثر خروج شخص من ال زعيتر من السجن.
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بعلبك

سجن

إطلاق نار

الشراونة

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