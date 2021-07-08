عربيد استقبل دوكان: الدور الفرنسي مهم في مساعدة لبنان للخروج من محنته

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد في خلال استقباله منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان في في مقر المجلس، "أهمية الدور الفرنسي في مساعدة لبنان للخروج من محنته".وتمحور البحث، بحسب بيان للمجلس، حول "الازمة الاقتصادية، الاجتماعية و المعيشية والافق المقفل. واتفق الطرفان على أن عامل الوقت ليس بصالح الاجراءات الضرورية العاجلة للخروج من الوضع الراهن المتأزم. وتناقشا بشأن حلول فورية على الصعيد الاجتماعي، والمالي والنقدي، والورقة التي طرحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لترشيد الدعم، إضافة الى ضرورة المضي بإصلاحات فورية لمحاربة الفقر والحد من موجة الهجرة".