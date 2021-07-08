النفايات تعود إلى ساحل المتن الشمالي... ما السبب؟

لوحظ عودة تكدّس النفايات في الاحياء الداخلية في مناطق ساحل المتن الشمالي، ومن بينها سن الفيل والدكوانة، مع إنبعاث روائح كريهة وتكاثر الحشرات والبعوض والقوارض، التي تنقل كافة أنواع الميكروبات والأمراض .وهنا لا بد من التساؤل عن سبب تراكم هذه النفايات في الشوارع، وهل توقفت الشركة عن كنس ولمّ النفايات؟