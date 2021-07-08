لبنان

فعاليات معرض الكتاب في الرابطة الثقافية في طرابلس

Lebanon 24
08-07-2021 | 10:41
A-
A+
Doc-P-840868-637613629556021662.jpg
Doc-P-840868-637613629556021662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تستمر فعاليات معرض الكتاب السنوي ال-47 الذي تقيمه الرابطة الثقافية في قاعاتها في طرابلس لليوم الثامن على التوالي، حيث استقبل رئيس الرابطة الدكتور رامز الفري وفدا ضم شخصيات من الشوف والجنوب وجبيل وجمهورية مصر العربية، أبرزهم رئيس شبكة التحقيقات الاعلامية الدكتور محمود جعفر، مديرة فرع لبنان للجمعية العربية الاوروبية للتنمية المستدامة وحقوق الانسان عايدة عيد، وفاعليات ثقافية وادبية وحزبية.

كما استقبل فري مؤرخ طرابلس البروفيسور عمر تدمري الذي سلمه درع الرابطة، وكرم من قبل مركز "مواهب الشمال للتطوير والتمكين" بعنوان "علم من مدينتي".

وعلى هامش المعرض اقيمت ندوة بعنوان "انتصار سيف القدس" على هيكل سليمان، شارك فيها الدكتور ايمن العمر ونور محمد عويس وادارها عبد الله خالد.

كما جرى توقيع الكتب التالية: "المرأة الريفية وواقع تملكها لجسدها" للدكتورة سوسان الياس جرجس، في جناح الجامعة اللبنانية معهد العلوم الاجتماعية. و"حكايات قبطان في البحار والشطآن" للقبطان عمر عرابي في جناح صندوق الاحلام. و"بوهيمية" و "ليالي القاووش" للمهندسة ميراي شحادة في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي. و"عشتار تمشي في بساتيني" للشاعر الدكتور محمد حبلص في جناح جريدة الوفاق.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:58 | 2021-07-08
12:53 | 2021-07-08
12:50 | 2021-07-08
12:47 | 2021-07-08
12:45 | 2021-07-08
12:19 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website