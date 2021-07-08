فعاليات معرض الكتاب في الرابطة الثقافية في طرابلس

تستمر فعاليات معرض الكتاب السنوي ال-47 الذي تقيمه الرابطة الثقافية في قاعاتها في طرابلس لليوم الثامن على التوالي، حيث استقبل رئيس الرابطة الدكتور رامز الفري وفدا ضم شخصيات من الشوف والجنوب وجبيل وجمهورية مصر العربية، أبرزهم رئيس شبكة التحقيقات الاعلامية الدكتور محمود جعفر، مديرة فرع لبنان للجمعية العربية الاوروبية للتنمية المستدامة وحقوق الانسان عايدة عيد، وفاعليات ثقافية وادبية وحزبية.كما استقبل فري مؤرخ طرابلس البروفيسور عمر تدمري الذي سلمه درع الرابطة، وكرم من قبل مركز "مواهب الشمال للتطوير والتمكين" بعنوان "علم من مدينتي".وعلى هامش المعرض اقيمت ندوة بعنوان "انتصار سيف القدس" على هيكل سليمان، شارك فيها الدكتور ايمن العمر ونور محمد عويس وادارها عبد الله خالد.كما جرى توقيع الكتب التالية: "المرأة الريفية وواقع تملكها لجسدها" للدكتورة سوسان الياس جرجس، في جناح الجامعة اللبنانية معهد العلوم الاجتماعية. و"حكايات قبطان في البحار والشطآن" للقبطان عمر عرابي في جناح صندوق الاحلام. و"بوهيمية" و "ليالي القاووش" للمهندسة ميراي شحادة في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي. و"عشتار تمشي في بساتيني" للشاعر الدكتور محمد حبلص في جناح جريدة الوفاق.