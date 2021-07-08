احتراق "فان" على طريق المنية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل "فان" على طريق عام المنية - النبي يوشع، محملاً غالونات البنزين ما أدى إلى تسرّب البنزين منه وإشتعاله.



و يعمل عناصر من الدفاع المدني على إخماد النيران.