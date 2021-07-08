لبنان

احتراق "فان" على طريق المنية

Lebanon 24
08-07-2021 | 10:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل "فان" على طريق عام المنية - النبي يوشع، محملاً غالونات البنزين ما أدى إلى تسرّب البنزين منه وإشتعاله. 

و يعمل عناصر من الدفاع المدني على إخماد النيران.
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