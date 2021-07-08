أزمة المحروقات إلى حلحلة... 160 مليون دولار لشرائها

عُقد اجتماع قبل ظهر اليوم برئاسة الرئيس ميشال عون حضره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خصص لمعالجة ازمة المحروقات لجهة توفير اعتمادات مالية لشراء كميات اضافية من البنزين والمازوت.

وتبعا لذلك اصدر الحاكم سلامة موافقته على فتح اعتمادات بقيمة ١٦٠ مليون دولار لشراء محروقات.