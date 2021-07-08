لبنان

جنبلاط معزيا بجبريل: كلنا ثقة بقدرة الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
08-07-2021 | 18:11
A-
A+
Doc-P-840880-637613648452375087.jpg
Doc-P-840880-637613648452375087.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، معزيا بوفاة أمين عام الجبهة المناضل أحمد جبريل، وجاء في نص البرقية: "باسمي وباسم الحزب التقدمي الإشتراكي، أتقدم منكم ومن عائلة الراحل وأبنائه وعموم الشعب الفلسطيني بخالص التعزية بوفاة أمين عام الجبهة المناضل أحمد جبريل رحمه الله. وكلنا ثقة بقدرة الشعب الفلسطيني على متابعة مسيرة النضال والتمسك بالحقوق والصمود في مواجهة كل التحديات والسعي لتمتين الوحدة الوطنية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:58 | 2021-07-08
12:53 | 2021-07-08
12:50 | 2021-07-08
12:47 | 2021-07-08
12:45 | 2021-07-08
12:19 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website