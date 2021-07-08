جنبلاط معزيا بجبريل: كلنا ثقة بقدرة الشعب الفلسطيني

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، معزيا بوفاة أمين عام الجبهة المناضل أحمد جبريل، وجاء في نص البرقية: "باسمي وباسم الحزب التقدمي الإشتراكي، أتقدم منكم ومن عائلة الراحل وأبنائه وعموم الشعب الفلسطيني بخالص التعزية بوفاة أمين عام الجبهة المناضل أحمد جبريل رحمه الله. وكلنا ثقة بقدرة الشعب الفلسطيني على متابعة مسيرة النضال والتمسك بالحقوق والصمود في مواجهة كل التحديات والسعي لتمتين الوحدة الوطنية".