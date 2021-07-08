لبنان

بعد حادث غوسطا... هذا ما أوضحته المديرية العامة للطيران المدني

Lebanon 24
08-07-2021 | 11:33
A-
A+
Doc-P-840887-637613660824298120.jpg
Doc-P-840887-637613660824298120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة للطيران المدني البيان الآتي: "بتاريخ 8 تموز 2021، تقدمت شركة الأجواء المفتوحة Aviation sky open، وهي شركة تدريب على قيادة الطائرات بطلب إلى رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت لإصدار بطاقات دخول يومية إلى حرم مبنى الطيران العام وحظيرة الطائرات لشخصين، وذلك بهدف السياحة على متن إحدى طائراتها من نوع 172s Cessna ذات تسجيل OD_AAB.

أقلعت الطائرة المذكورة أعلاه بتاربخ 8/7/2021، عند الساعة 13,30 بالتوقيت المحلي باتجاه جونيه - جبيل ساحليا، وذلك استنادا إلى خطة طيران تمت الموافقة عليها مسبقا من قبل مصلحة الملاحة الجوية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني.

وحوالى الساعة 13,50 بالتوقيت المحلي، سقطت الطائرة في منطقة غوسطا - قضاء كسروان، وذلك بعد انحرافها عن مسار خطة الطيران التي تمت الموافقة عليها مسبقا، وعلى متنها ثلاثة أشخاص، بمن فيهم قائد الطائرة.

وعلى الفور، شكل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار لجنة تحقيق تضم خبراء مختصين للتحقيق بهذا الحادث، وأعطى توجيهاته للجنة بانجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:58 | 2021-07-08
12:53 | 2021-07-08
12:50 | 2021-07-08
12:47 | 2021-07-08
12:45 | 2021-07-08
12:19 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website