خبر غير سار للبنانيين من "مياه بيروت"

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنها كانت قد "تلقت تأكيدات بتسليمها كمية تراوح بين خمسين ألف ليتر وستين ألفا من المازوت لتوزيعها على مختلف محطات الضخ في المناطق الواقعة ضمن نطاق صلاحيتها من بيروت إلى الشوف والجبل والمتن وكسروان وجبيل. ولكن المؤسسة تبلغت هذا المساء، بانتفاء التسليم من المنشآت في انتظار تأمين الإعتمادات المالية اللازمة من المصرف المركزي"، مشيرة الى أن "الإنفراج متوقع بحسب المراجع المعنية مطلع الأسبوع".وإذ اعتذرت المؤسسة من "المشتركين لكونها مضطرة لزيادة التقنين بتوزيع المياه في ساحل بيروت وجبل لبنان وسائر المناطق التي يعتمد فيها تشغيل محطات الضخ على المازوت، باعتبار أن التغذية بالتيار الكهربائي لا تتعدى بضع ساعات"، أملت "إيجاد حل مستدام لهذه المسألة لما لها من تداعيات سلبية مباشرة على المشتركين".