محتجون قطعوا طريق ومدخل مخيم البداوي احتجاجًا على رفع تسعيرة المولدات

قام محتجون في مخيم البداوي بقطع الطريق العام في المخيم بالقرب من مفرق مستشفى الهلال، احتجاجا على زيادة تسعيرة الإشتراكات في مولدات الكهرباء الخاصة، وارتفاع ساعات التقنين الى قرابة 8 ساعات يوميا، ومنعوا مرور السيارات، باستثناء سيارات الإسعاف والأطباء والممرضين والحالات المرضية.كما أغلق المحتجون المدخل الرئيسي للمخيم من جهة منطقة جبل البداوي المجاورة.