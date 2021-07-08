لبنان

محتجون قطعوا طريق ومدخل مخيم البداوي احتجاجًا على رفع تسعيرة المولدات

Lebanon 24
08-07-2021 | 12:14
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قام محتجون في مخيم البداوي بقطع الطريق العام في المخيم بالقرب من مفرق مستشفى الهلال، احتجاجا على زيادة تسعيرة الإشتراكات في مولدات الكهرباء الخاصة، وارتفاع ساعات التقنين الى قرابة 8 ساعات يوميا، ومنعوا مرور السيارات، باستثناء سيارات الإسعاف والأطباء والممرضين والحالات المرضية.

كما أغلق المحتجون المدخل الرئيسي للمخيم من جهة منطقة جبل البداوي المجاورة.
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