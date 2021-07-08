لبنان

كمال الخير لأصحاب المولدات في المنية: وصول صهريج مازوت لتوزيعه بالتساوي وبالسعر الرسمي

Lebanon 24
08-07-2021 | 12:47
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عقد أصحاب مولدات الاشتراك في منطقة المنية وضواحيها اجتماعا في دارة رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير.

بداية، حيا الخير أصحاب المولدات الذين "يعملون على ان تبقى مدينة المنية مضاءة رغم كل الصعوبات التي يمر فيها الوطن"، وشرح لهم "المساعي التي يقوم بها من أجل تأمين مادة المازوت لمدينة المنية"، وقال: "المدينة قلبنا النابض وخدمتها واجب علينا".

وأعلن "وصول صهريج من مادة المازوت الى المنطقة سيتم توزيعه فورا وبالتساوي على أصحاب المولدات بالسعر الرسمي"، مؤكدا سعيه "مع كافة المعنيين في الأيام المقبلة الى زيادة الكمية".
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