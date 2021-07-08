مسيرة احتجاجية جابت شوارع الميناء وطالبت بتشكيل حكومة مستقلين توقف الانهيار

جابت شوارع مدينة الميناء مسيرة احتجاجًا على الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار. وأطلق المشاركون هتافات منددة بالمسؤولين، وأشاروا إلى أن "الاحتجاحات ستتصاعد لأن الأوضاع المعيشية باتت صعبة جدًا والناس لا تتحمل أكثر".وألقيت كلمات دعت إلى "تشكيل حكومة مستقلين تعمل على وقف الانهيار وإجراء انتخابات نيابية مبكرة".