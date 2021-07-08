بالإسم...مستودع يحتكر الأدوية المقطوعة!

بناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال تم ختم مستودع آدم للأدوية بالشمع الأحمر.

وكان قد داهم المستودع بالأمس عدد من المحتجين وكشفوا عن وجود أدوية مقطوعة في الصيدليات.