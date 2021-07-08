لبنان

بالإسم...مستودع يحتكر الأدوية المقطوعة!

Lebanon 24
08-07-2021 | 13:38
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بناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال تم ختم مستودع آدم للأدوية بالشمع الأحمر.
 
وكان قد داهم المستودع بالأمس عدد من المحتجين وكشفوا عن وجود أدوية مقطوعة في الصيدليات.
 
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