مسؤول حزب الله في صيدا التقى طحيبش وعرض معه أوضاع المخيمات

استقبل مسؤول منطقة صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر عضو مجلس علماء فلسطين الشيخ يوسف طحيبش في مركز الحزب في صيدا، في حضور مسؤول شعبة صيدا الحاج عارف حميد ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.وعرض المجتمعون، بحسب بيان، "الأوضاع السياسية والأمنية في المخيمات لاسيما في مخيم عين الحلوة"، مبدين "ارتياحهم الكبير"، كما شددوا على "تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات اللبنانية السياسية والأمنية والحزبية من أجل تعزيز العلاقةبين الشعبين اللبناني والفلسطيني".ووجه اللقاء "التحية للشعب الفلسطيني المقاوم الذي حقق والمقاومة، بالدماء والتضحيات الانتصارات وآخرها في معركة سيف القدس"، مؤكدين أن "الطريق الوحيد للتحرير هو الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تحصن المجتمع الفلسطيني في وجه الاحتلال الصهيوني ومخططاته".