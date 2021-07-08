لبنان

أثناء اجتيازها طريق الكورنيش البحري في الميناء...حدث ما لم يكن متوقعاً

Lebanon 24
08-07-2021 | 18:52
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تعرضت سيدة لحادث صدم من قبل سيارة يقودها أحد الاشخاص أثناء اجتيازها طريق الكورنيش البحري في مدينة الميناء مما أدى إلى إصابتها.
 
وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافها ونقلها إلى أحد المستشفيات.
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الميناء

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