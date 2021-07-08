أثناء اجتيازها طريق الكورنيش البحري في الميناء...حدث ما لم يكن متوقعاً

تعرضت سيدة لحادث صدم من قبل سيارة يقودها أحد الاشخاص أثناء اجتيازها طريق الكورنيش البحري في مدينة الميناء مما أدى إلى إصابتها.

وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافها ونقلها إلى أحد المستشفيات.