لبنان

درويش: لتسوية أوضاع مياومي الضمان الاجتماعي في طرابلس سريعًا

Lebanon 24
08-07-2021 | 13:57
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استقبل النائب الدكتور علي درويش، في مكتبه بجبل محسن، في إطار متابعته موضوع مياومي الضمان الاجتماعي في طرابلس، رئيس قطاع العمال في "تيار العزم" النقيب غسان يكن، نقيب السائقين في الشمال شادي السيد، والمختار أحمد طيبا.

وتحدث درويش عن "أحقية مطالبهم في سبيل تأمين حقوقهم والغبن اللاحق بحقهم"، داعيا إلى "الإسراع في تسوية أوضاع مياومي الضمان الاجتماعي"، وقال: "لا يجوز أن تبقى هذه القضية معلقة من دون أي حلول، وهم الذين أتموا أعمالهم بكل صدق وأمانة من دون أن يقبضوا رواتبهم لخدمة الناس في أحد أكبر المؤسسات الرئيسية في طرابلس، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين".

ودعا إلى "التكاتف والتضامن لإيصال صوت المياومين إلى المسؤولين وتحريك ملفهم وإعطاء الأولوية لطرح الحلول في أسرع وقت لاستحصال حقوقهم، وبالتالي إن يوميات المواطنين ومعاناتهم، خصوصا في طرابلس، تعتبر أساسية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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