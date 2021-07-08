محتجون قطعوا الطريق عند ساحة الشهداء في صيدا

عمد عدد من الشبان الغاضبين إلى إقفال الطريق عند ساحة الشهداء في صيدا بالعوائق الحديدية، احتجاجا على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار بعدما تخطى عتبة ال18 ألف ليرة في السوق السوداء والانهيار المتمادي للوضعين المعيشي والاقتصادي، وسط دعوات للمواطنين للنزول إلى الشارع.