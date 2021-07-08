أستاذة جويل موسى تنعيها: كانت تتواصل معي لتخبرني عن تخطيها لصدمة انفجار بيروت

نعت الأستاذة سهام رزقالله طالبتها جويل موسى التي لقيت حتفها جراء حادث الطائرة الذي وقع اليوم، وقالت عبر موقع "فيسبوك": كم يؤلمني خبر إنتقال طالبتي المميزة Joelle Moussa إلى الرحمة الالهية.. جويل التي نجت وأخيها من إنفجار مرفأ بيروت وكانت تتواصل معي دائما لتخبرني عن تخطيها للصدمة...وقعت اليوم ضحية حادث سقوط طائرة "سيسنا" في غوسطا... جويل التي لطالما كانت تضج بالحياة والديناميكية والمشاركة بكل المشاريع الطلابية بكل روح الفريق والتعاون مع الجميع.. كسرت قلوبنا اليوم ولكنها ستبقى فيها كل يوم بين الدمعة والبسمة والحضور الحي بعيون زملائها... كانت وستبقى روح الشباب والرجاء حتى القيامة...."