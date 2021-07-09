لبنان

وليد جنبلاط: لا للتفريط بالاحتياطي الإلزامي مهما كانت الاوامر او التعليمات

Lebanon 24
09-07-2021 | 03:37
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غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر: "لا للتفريط بالاحتياطي الالزامي ايا كان الثمن ومهما كانت الاوامر او التعليمات".
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