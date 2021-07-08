لبنان

محام لبناني طلب في لاهاي فتح تحقيق دولي: كيف تم انتشار فيروس كورونا من مختبرات ووهان الصينية؟

Lebanon 24
08-07-2021 | 15:18
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 تقدم رئيس "الجمعية الدولية لمكافحة فيروس كورونا والانتهاكات الدولية"، المحامي اللبناني جاد خليل، في مدينة لاهاي في هولندا، بطلب أمام المدعي العام لفتح تحقيق دولي لمعرفة: من؟ كيف؟ متى؟ ولماذا تم انتشار الفيروس من مختبرات ووهان في الصين، ما أدى إلى وفاة ملايين الأشخاص حول العالم.

وقد استند الطلب، بحسب بيان أصدره خليل، إلى "اعترافات شخصية من مديرة المختبر وعلماء فيه"... وأما شهادات المواطنين المتضررين، من المواطنين في الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، وتصريحات الرؤساء في القمة السباعية، المنعقدة في بريطانيا، بين 11 و13 حزيران الماضي، فتؤكد توافر شروط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كملجإ اخير لمعاقبة هذه الجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية.
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