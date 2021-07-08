3 محطات محروقات في بنت جبيل فككت ماكينات الضخ بعد إشكالات شهدتها

عمدت ثلاث محطات محروقات في القطاع الأوسط من قضاء بنت جبيل، إلى تفكيك ماكينات الضخ فيها إعلانًا منها عن رفض تعبئة المحروقات بسبب الإشكالات التي حصلت فيها، وهي محطات: وزنة - تبنين، وحب الله - صفدالبطيخ، وصبرا - الجميجمة - مجدل سلم، حتى إشعار آخر ما خلق استياء ونقمة لدى مواطني القرى المجاورة.