لبنان

باسيل يكوّع متراجعاً ويتمسّك بالحريري

Lebanon 24
09-07-2021 | 00:00
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اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل اعتبر أن "اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة هو خسارة لنا وليس ربحا، بل نحن أكثر الخاسرين، ويحزننا جدا أن يعتذر، ونحن قمنا ومستعدون للقيام بأي خطوة من شأنها المساهمة في استمرار الحريري في مهمته".
وواضح من هذا التحوّل في موقف باسيل، انه قرأ أبعاد التحرك الأميركي ـ الفرنسي، عبر السفيرتين شيا وغريو، والذي وفق مختلف التقديرات سيصب في خانة دعم الحريري.
المصدر: الانباء الكويتية
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