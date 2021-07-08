"المستقبل" ل"السياسة": الأجواء المحيطة بتشكيل الحكوم سوداوية

في حين استكمل الرئيس المكلف سعد الحريري لقاءاته مع المسؤولين، شارحاً موقفه من التأليف، وفي ظل استمرار تمسك فريق العهد بمطلبه الحصول على الثلث المعطل، يبدو بوضوح أن موعد الاعتذار قد اقترب، مع رفض فريق العهد تقديم أي تسهيلات للرئيس المكلف، لأنه ليس في وارد القبول به، وبحسب مصادر نيابية بارزة في "تيار المستقبل" لصحيفة "السياسة" الكويتية، فإن هناك صعوبات عديدة تعترض التأليف، الأمر الذي سيضطر الرئيس المكلف للاعتذار، استناداً إلى المعطيات الراهنة".