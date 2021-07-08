أوضحت مصادر سياسية لـ"اللواء" أن المشهد الحكومي يخضع للانتظار فقط، انتظاراً لخطوة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي كان يتوقع أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري مرة أخرى للتنسيق انما لم يتم اللقاء".وأفادت ان "اي تلقّف للموقف الأخير لرئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل لم يحصل أيضاً"، مشيرة إلى أن تحرك السفيرتين الأميركية والفرنسية يتمحور حول المساعدات الإنسانية للبنان في حين أن الملف الحكومي قد يحضر لكن ليس بشكل متشعب.