لبنان

الإتصالات الحكومية قد تتحرّك مجدّداً

Lebanon 24
09-07-2021 | 00:30
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كتبت صحيفة "اللواء": "فيما لم تُسجَل اي حركة جديدة على صعيد اتصالات تشكيل الحكومة، وبعد المواقف التي صدرت عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ووصفت بالايجابية سواء حيال موضوع تشكيل الحكومة او حيال الرئيس سعد الحريري شخصياً، يرتقب ان تتحرك مجدداً الاتصالات، وسط معلومات لصحيفة "اللواء" عن استمرار خيارات الرئيس سعد الحريري متوازنة بين تقديم صيغة حكومية جديدة إلى الرئيس ميشال عون او الاعتذار".
المصدر: اللواء
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