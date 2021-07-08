لبنان

أزمة التشكيل عادت الى المربّع الأول

Lebanon 24
08-07-2021 | 21:36
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أشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة عبر "اللواء" أن "نتائج اتصالات ربع الساعة الاخير، لإنقاذ عملية تشكيل الحكومة من مصير اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، لم تفلح في ازالة اعتراضات رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على كل الافكار والطروحات التي عرضت عليه وآخرها مبادرة الرئيس نبيه بري".
وقالت ان "ازمة التشكيل عادت الى المربّع الأول مع اعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله منذ أيام عن طرح أفكار جديدة لحل ازمة التشكيل، وهذا معناه، تجاوب الحزب مع موقف باسيل الرافض لمبادرة بري برغم تعهد نصرالله اعتبارها كمنطلق لحل ازمة التشكيل التي استغرقت طويلا وتعهده بدعمها والعمل على تنفيذها".
واعتبرت المصادر ان "وقف الاتصالات والمشاورات لتنفيذ مبادرة بري معناه، الاصرار على تعطيل آخر محاولة لتشكيل الحكومة بتلاقي المواقف بين الحزب وباسيل ضمناً على عدم وجود توجّه حقيقي لديهما لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة، ما دفع الرئيس المكلف سعد الحريري إلى تسريع الاتصالات، لبلورة قراره بالاعتذار، لانه لم يعد ممكناً المراوحة في دائرة التعطيل المتعمد بلا اي طائل".
المصدر: اللواء
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