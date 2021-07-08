لبنان

أولوية المساعدات للقوى العسكرية

Lebanon 24
08-07-2021 | 18:31
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تعطى دول التنسيق الثلاثي الأولوية للمساعدات للقوى العسكرية والأمنية، على ما عداها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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لبنان

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