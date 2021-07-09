لبنان

مخاوف من سحب Fresh Dollar

Lebanon 24
09-07-2021 | 01:35
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ارتفع منسوب المخاوف من سحب الـ Fresh Dollar وفقاً لتعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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