لبنان

خلية أزمة

Lebanon 24
08-07-2021 | 18:39
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دولة كبرى، أطلقت خلية الأزمة في لبنان، في نطاق وزاري دبلوماسي، بانتظار مجريات التفاوض حول الملف النووي الإيراني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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