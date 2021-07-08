ضغط على المصارف

سرّب مصدر مصرفي ان بعض كبار الموظفين الذين يوطّنون رواتبهم في بعض المصارف المودعة فيها اموال المؤسسة التي يديرونها، يضغطون لإجبار المصارف على إجراء تحويل رواتبهم شهرياً الى الدولار وصرفه على اساس 3900 ليرة لبنانية.

(نداء الوطن)