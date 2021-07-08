لبنان

بيع أسمدة وأعلاف مدعومة

Lebanon 24
08-07-2021 | 21:14
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شارك عناصر أحد الاجهزة الأمنية ببيع وتخزين الاسمدة والاعلاف المدعومة في منطقة البقاع بالتعاون مع بعض التجار والنافذين في الوزارات المعنية.
 
(نداء الوطن)
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09/07/2021 07:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24

أعلاف

اسمدة

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