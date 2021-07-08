29
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
انفجار المرفأ: المحقّق العدلي أمام الاختبار
Lebanon 24
08-07-2021
|
23:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رضوان مرتضى في "الاخبار": قد يصل المحقّق العدلي القاضي طارق بيطار في الساعات المقبلة إلى حائط مسدود إذا ما قرر المجلس النيابي عدم تلبية طلبه رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، وإذا رفضت المراجع الإدارية منح أذونات الملاحقة. فهل ينهي طلبه ملاحقة الوزراء كمدعى عليهم مشواره في ملف التحقيق أم أن لديه خطة بديلة للمواجهة؟
يخشى المراقبون لأداء بيطار من أن يؤخذ بعاطفته التي لا تخفى على أحد وضعفه أمام أهالي الضحايا الذين فقدوا أعزاءهم. ويُتخوّف من أن يكون قد رسم الرأي العام سقفاً لم يُرِد المحقق العدلي النزول تحته. فهل يكون ادّعاؤه على الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية من هذا الباب، أم أنه لمس فعلاً أنّ هناك مسؤولية وإهمالاً. وقد توقف كثيرون عند مصطلح «ملاحقة» الذي أورده بيطار في طلبات رفع الحصانة النيابية التي بعث بها إلى البرلمان، على اعتبار أنّ ذلك يعني حُكماً وجود اقتناع لدى المحقق العدلي بتورّط الذين يطلب رفع الحصانة عنهم بالإهمال وأنّ هناك نية لتوقيفهم. كما تعتبر جهات سياسية متضررة من الادعاء أنّ من كان «يسيّر» تحقيق القاضي ميدانياً هو فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي يُحسب سياسياً على خصومها. وبالتالي، فإنها تتخوّف من توجيه التحقيق باتجاه أو ضد شخص أو فئة بعينها.
هناك مسألة أخرى يجدر التوقف عندها. يقبع خلف القضبان عددٌ من الموقوفين قاموا بواجبهم بإبلاغ رؤسائهم بأمر النيترات. ورغم ذلك، دُكّوا في السجن. نعمة البراكس كان الرجل الأول الذي أبلغ أمن الدولة بأمر النيترات، محذّراً من خطرها، بعدما يئس من تقاعس الباقين. موقوف آخر أرسل عشرات المراسلات في هذا الخصوص، بينما هناك قاضٍ لا يزال يسرح ويمرح مع أنه اتخذ قرار الحجز على السفينة وإنزال النيترات وتعيين حارس قضائي عليها، ما تسبّب في كل اللغط الذي سبق الانفجار لجهة أنّ موظفين ومسؤولين كانوا يعتبرون أن أمر المواد المحجوزة ليس من شأنهم لأنها مشمولة بقرار قضائي.
لقد تسلّم المحقق العدلي عدة تقارير من المحققين الفرنسيين، لكنه لم يتسلّم التقرير النهائي بعد، إذ يُفترض أن يتسلّمه في أيلول المقبل. التقرير الأول اعتمد على مصادر مفتوحة لتحصيل المعلومات، منها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث كان أقرب إلى تحليل إعلامي. التقرير الثاني تضمّن الخلاصات الفنية الأولية. التقرير الثالث كان تقرير الخبرة الذي تسلّمه قبل أسابيع، والذي نفى فرضية وجود عمل إرهابي ليرجّح الخلاصات التي توصّل إليها خبراء المتفجرات اللبنانيون. ويُنتظر وصول التقرير الفني النهائي المفصّل في أيلول، على أن يُصدر بعده القاضي بيطار قراره الظني.
لا يزال من المبكر «الحكم» على ما يقوم به المحقق العدلي، لكن السؤال الأساسي الذي ينبغي أن يُطرح حالياً، هو: ماذا سيفعل القاضي بيطار لو اصطدم بالحصانات النيابية والأمنية؟ هل يُطيح ذلك الملف، أم أن الدعم الشعبي سيكون سنداً وعوناً له للمواجهة؟ هل سيتوقف الملف بمجرد قرار وزير الداخلية منع منح الإذن بملاحقة مسؤول أمني ورفض المجلس النيابي رفع الحصانة النيابية، أم أنّ لدى المحقق العدلي «أرنباً» سيُخرجه في الوقت المناسب؟
تابع
الأكثر قراءة
خبراء يحذرون المودعين: لا تقبضوا الـ400 دولار "كاش"
Lebanon 24
خبراء يحذرون المودعين: لا تقبضوا الـ400 دولار "كاش"
04:27 | 2021-07-08
08/07/2021 04:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع الدعم عن البنزين إقترب: هذا سعر "التنكة".. ولا سقف لتعرفة السرفيس
Lebanon 24
رفع الدعم عن البنزين إقترب: هذا سعر "التنكة".. ولا سقف لتعرفة السرفيس
06:45 | 2021-07-08
08/07/2021 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هند صبري تفاجئ الجميع بشكلها على البحر من دون مكياج.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
هند صبري تفاجئ الجميع بشكلها على البحر من دون مكياج.. شاهدوا كيف بدت (صور)
05:00 | 2021-07-08
08/07/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية عادت الى لبنان بانتظار هذا الحدث
Lebanon 24
السعودية عادت الى لبنان بانتظار هذا الحدث
04:00 | 2021-07-08
08/07/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيت القلي "طار وحلق".. سعره أكثر من 400 الف ليرة! (صورة)
Lebanon 24
زيت القلي "طار وحلق".. سعره أكثر من 400 الف ليرة! (صورة)
08:35 | 2021-07-08
08/07/2021 08:35:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:30 | 2021-07-09
خبراء: "حزب الله" الأقوى وهذه الأوراق بيده
03:17 | 2021-07-09
أستاذة الشابة "جويل" ضحية "طائرة غوسطا" نعتها بكلمات مؤثرة: "كسرت قلوبنا"!
03:15 | 2021-07-09
حزب الله: "جمهورو ماشي حالو"
03:01 | 2021-07-09
عمال شركة "سوا لبيئة أفضل" قطعوا طريق رحبة (صور)
03:00 | 2021-07-09
إحباط محاولة تهريب نازحين بطريقة غير شرعية شمالاً
03:00 | 2021-07-09
المراوحة السياسية مستمرة وهذا موعد الحلحلة
فيديو
ملوحا بأصابع يده.. رئيس البرازيل يتنبأ بنتيجة نهائي "كوبا أميركا" ضد الأرجنتين (فيديو)
Lebanon 24
ملوحا بأصابع يده.. رئيس البرازيل يتنبأ بنتيجة نهائي "كوبا أميركا" ضد الأرجنتين (فيديو)
01:00 | 2021-07-09
09/07/2021 10:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة ثانية لزوجة سفير بلجيكا في كوريا الجنوبية.. ضربت عامل نظافة! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة ثانية لزوجة سفير بلجيكا في كوريا الجنوبية.. ضربت عامل نظافة! (فيديو)
04:30 | 2021-07-08
09/07/2021 10:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
النجمة الشهيرة تقع عن لوح التزلج في عرض البحر (فيديو)
Lebanon 24
النجمة الشهيرة تقع عن لوح التزلج في عرض البحر (فيديو)
11:00 | 2021-07-07
09/07/2021 10:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact