مجلس القضاء الاعلى للمحامين: "مكفايين فيكن وبلاكن"

لفت مصدر حقوقي الى أن الحركة المكوكية التي يقوم بها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود على قصور العدل كافة وفي كل المناطق هي سابقة تحمل الكثير من الدلالات، فهو خلال نحو عشرة أيام زار قصر عدل بعلبك ومحكمتي النبطية ومرجعيون كما سراي البترون وأميون، وذلك في إطار تفقد سير العمل القضائي والوقوف على أحوالها وظروفها.

المصدر الحقوقي يجزم أنه، في حراك القاضي عبود، رسالة موجهة للمحامين المستمرين في إضرابهم مفادها"العمل مستمر فيكن وبلاكن....راجعوا حساباتكم".

يذكر ان نقابة المحامين كانت اعلنت الاصراب المفتوح في ٨ حزيران الفائت للمطالبة " بتصحيح القضاء العلاقة مع نقابة المحامين والتوقف عن تخطي قانون تنظيم مهنة المحاماة".