التوصيات الفرنسية: مقدمة لتدخل عسكري ام ماذا؟

في عز التحرك الفرنسي الاميركي المشترك، عبر السفيرتين في بيروت، باتجاه المملكة العربية السعودية، كشف النقاب امس عن "توصيات لبنانية" اصدرتها لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية الثلثاء الماضي خلال تقييم دور القوات المسلحة الفرنسية في الشرق الاوسط.

وجاء في هذه التوصيات التي قدمها النائب غوندال رويار: "بخصوص الوضع في لبنان ، نوصي بالتشكيل العاجل في بيروت لفريق عمل دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والبنك الدولي من أجل تكثيف العمل الإنساني (غذاء ، دواء ، رعاية ، مدارس ..) والتنمية (ماء ، كهرباء ..). نحن نشجع فرنسا وشركائها العرب والغربيين على دعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي من أجل تجنب انهيارها ومواصلة صعودها العملياتي في مواجهة داعش والتهديدات الأخرى (تهريب المخدرات...). أخيرًا، نأمل أن تتمكن فرنسا وشركاؤها والأمم المتحدة من ضمان إجراء انتخابات تشريعية وبلدية ورئاسية في عام 2022. يجب أن يكون اللبنانيون قادرين على التعبير عن أنفسهم بحرية من أجل بناء التغيير و "لبنان الجديد".

ما ان اعلن عن "التوصية الفرنسية" حتى استعرت في بيروت الحملات على الموقف الفرنسي، والتي كلنت انطلقت قبل يومين عبر "شاشة المنار " الناطقة باسم حزب الله.

مصادر صحافية مقرّبة من حزب الله نقلت اجواء مفادها" ان أي قرار بفرض الوصاية الدولية على لبنان سيؤدي الى تفجير الساحة اللبنانية، وبالتالي سينقلب على الدول التي اتخذته"، محذّرة من أن "الانهيار الاجتماعي والاقتصادي الكامل والفوضى الأمنية سيطيح بالمصالح الأميركية - الغربية - الخليجية في لبنان ويهدد أمنهم الداخلي وسينقل لبنان الى مرحلة جديدة على كافة المستويات بعيداً عن السيطرة الغربية".

في المقابل اوضحت مصادر مطلعة ظروف صدور التوصية فقالت"في اطار مناقشة نواب فرنسيين مع رئيسة لجنة الدفاع والامن فرنسواز دوما تهديدات داعش في سوريا والعراق وامكان تمدد ذلك الى لبنان طلب بعض النواب الفرنسيين من رئيسة اللجنة اقتراح توصية بتشكيل فريق عمل دولي تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي بهدف تعزيز الأعمال الإنسانية".

واشارت المصادر الى " ان حدود التوصية انساني بحت، وان المقصود تشكيل فريق عمل مدني، لا عن قوة عسكرية، هدفه ضمان حسن توزيع المساعدات".