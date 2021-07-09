لبنان

ابن الـ 13 عاماً قضى بحادث صيد عن طريق الخطأ!

Lebanon 24
09-07-2021 | 08:31
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توفّي الفتى علي حسام الشناوي (13 عاماً) من بلدة لالا البقاعية بعد حادث صيد عن طريق الخطأ، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
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