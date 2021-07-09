في عكار.. فارق الحياة بعد أيام من إصابته بطلق ناري!

توفى الشاب "ع. ح." متأثراً بجروحه في مستشفى "الحبتور" في حرار - عكار إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ في بلدة فنيدق العكارية عقبَ إشكال فردي وقع منذُ أيام عند محطة "نوح البعريني للمحروقات"، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".