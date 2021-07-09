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لبنان
في عكار.. فارق الحياة بعد أيام من إصابته بطلق ناري!
Lebanon 24
09-07-2021
|
02:15
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توفى الشاب "ع. ح." متأثراً بجروحه في مستشفى "الحبتور" في حرار - عكار إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ في بلدة فنيدق العكارية عقبَ إشكال فردي وقع منذُ أيام عند محطة "نوح البعريني للمحروقات"، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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