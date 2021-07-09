لبنان

في عكار.. فارق الحياة بعد أيام من إصابته بطلق ناري!

Lebanon 24
09-07-2021 | 02:15
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توفى الشاب "ع.  ح." متأثراً بجروحه في مستشفى "الحبتور" في حرار - عكار إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ في بلدة فنيدق العكارية عقبَ إشكال فردي وقع منذُ أيام عند محطة "نوح البعريني للمحروقات"، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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