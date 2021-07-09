استياء روحي وديبلوماسي من هذه الخطوة

سجل انزعاج روحي وديبلوماسي من حجم التمثيل الرئاسي في احتفال بكركي امس، وقد ترجم هذا الانزعاج من خلال عدم تخصيص كرسي متقدم في الوسط، كما هي العادة، لممثل رئيس الجمهورية، فيما خصص كرسي واحد للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي . كذلك لوحظ ان الخطباء، باستثناء البطريرك الراعي، تجاهلوا الترحيب بممثل الرئيس في افتتاحية الكلمات التي القوها واكتفوا بالترحيب ب " اصحاب الفخامة" ...

وقالت مصادر منظمي الاحتفال ان المناسبة كانت تقتضي ان يكون التمثيل الرئاسي على مستوى وزير حالي ، من دون الانتقاص من شخص ممثل الرئيس، لاسيما وان رئيس الجمهورية كان ينتدب لتمثيله وزراء في مناسبات اقل اهمية ، فضلا عن ان هناك اكثر من وزير "عاطل عن العمل " ويمكنه ان يقوم بالمهمة من دون ان تتأثر عملية تصريف الاعمال ...

يذكر ان ممثل الرئيس عون في الاحتفال كان مدير المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد .

الى ذلك كان لافتا حضور قائد الجيش العماد جوزف عون الذي لا يشارك عادة في مناسبات مماثلة !