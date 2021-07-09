حزب الله: "جمهورو ماشي حالو"

تفيد مصادر مقربّة من "حزب الله" انه ماض في الخطوات العملانية التي بدأها تجاه جمهوره وبيئته في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. ومن هذه الخطوات تقديم اعانات اغاثية ومالية شهريا للعائلات المحتاجة، وتوسيع حلقة الدعم لعائلات لم تكن مسجلة سابقا على قوائم الحزب.ووفق المعلومات ايضا فان الحزب انجز خطة لتأمين الدواء والمحروقات والمواد الغذائية، سيبدأ بتنفيذها حينما تعلن القطاعات الرسمية المعنية توقفها عن تأمين هذه المواد.