إحباط محاولة تهريب نازحين بطريقة غير شرعية شمالاً

أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش فجر اليوم محاولة تهريب 25 نازحاً من التابعية السورية بطريقة غير شرعية كانوا على متن مركب قبالة شاطئ القلمون وشكا شمالاً، بحسب مندوبة "لبنان 24".وأفادت المصادر بأنّ الدورية اعترضت المركب على بعد أميال من الشاطئ في عرض البحر حيث تمت مصادرة المركب واقتياد الموقوفين إلى مركز بحرية الجيش في ميناء طرابلس.والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص لاتخاذ الاجراء القانوني في حقهم.