خبراء: "حزب الله" الأقوى وهذه الأوراق بيده

، يقول: "إذا استمر الوضع بالتدهور وانهارت الدولة، سيكون وضع "حزب الله" أفضل بالمقارنة مع غيره من الأحزاب السياسية لجهة تقديم ما يلزم لجمهوره والسيطرة على المناطق المهمة بالنسبة إليه". ويضيف:"بموضوعية، من شأن نفوذه أن يتعزز أيضاً"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ "حزب الله" يبدي اهتماماً شديداً بالحفاظ على الوضع الراهن الذي يخدمه إلى جانب حلفائه.ويشرح ويمين بالقول إنّ نفوذ "حزب الله" بلغ أوجه في الانتخابات النيابية الأخيرة (2018)، لافتاً إلى أنّ التركيبة السياسية أتاح له مذاك بسط "نفوذ حاسم" في مؤسسات الدولة، ما خوّله استخدام الموارد العامة من دون قيود.كذلك، يرى سامي حمدي، المحلل السياسي ومدير شركة "إنترناشيونال إنترست" التي تُعنى بتقديم استشارات حول المخاطر السياسية، أنّ الأزمة الاقتصادية ستعزز قوة "حزب الله". مع تكشّف فصول الأزمة الاقتصادية والسياسية، يقول حمدي: "الحقيقة هي أنّ أحداً من الأفرقاء الآخرين ليس قادراً على توفير حلول للشعب اللبناني، أمّا "حزب الله" فيقدّم لجمهوره على الأقل حلولاً ابتداءً من خدمات طبية وصولاً إلى مواد غذائية".حديث حمدي عن قدرة "حزب الله" على ملء فراغ الدولة تؤكده مصادر مقربة من الحزب، إذتوازياً، يشدد خبراء على أنّ اتهام "حزب الله" بالتسبب بالمشاكل المالية قد لا ينجح هذه المرة، حيث يواصل اللبنانيون التعرّض للمصارف التي يعتبرون أنّها سبب بؤسهم. فمن جانبه، يقول الباحث نزار حسن: "مشكلتي كبيرة من المواقف التي تسخّف الفهم الدقيق للنزاعات. ومشكلتي كبيرة أيضاً مع تحميل "حزب الله"/إيران مسؤولية الأزمة المالية في حين أنّ الأوليغارشية المالية وحلفاءها في الدولة (من مختلف الأطياف السياسية) هم الذين تسببوا بالأزمة".وعلى المدى البعيد، يتوقع حمدي لمواقف الطبقة السياسية أن تخدم "حزب الله"، إذ ينظر المواطنون العاديون إليها باعتبارها تنم عن عدم اكتراث بلبنان، متابعاً: "التصوّر هذا يمثّل أحد أسباب الغضب الشعبي الحالي الأساسية".يتحدّث حمدي أيضاً عن جمهور "حزب الله"، مشيراً إلى أنّ الأخير يجتذب جمهوراً همشته الحكومة اللبنانية المركزية والطبقة السياسية بشكل متزايد. وأضاف بالقول إنّ "حزب الله" يحظى بدعم ثابت من هذه القاعدة، معتبراً أنّه بالمساعدات الطبية والغذائية التي يقدّمها يتدخّل حيث تقصّر الدولة.يُذكر أنّ