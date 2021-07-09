في صيدا.. غالبية الصيدليات لم تلتزم بالإقفال العام

لم تلتزم معظم الصيدليات في صيدا وجوارها بالاقفال العام الذي دعا اليه تجمع الصيادلة في لبنان احتجاجا على تفاقم ازمة فقدان الادوية بسبب عدم تحويل مصرف لبنان الاعتمادات اضافة الى بعض الحوادث التي شهدتها عدة صيدليات في بعض المناطق

وأكد احد الصيادلة لموقعنا ان غالبية الصيدليات لم تلتزم بهذه الدعوة هناك صيدليات اقفلت ابوابها والنصف الاخر فتح .

ودعا الصيدلي المسؤولين لحل هذه المعضلة لان معظم الادوية اضحت مفقودة اضافة الى حليب الأطفال، متمنيا ان يتدارك المسؤولين في السلطة حجم الكارثة الطبية التي نعاني منها لان صحة المواطن خط احمر و يجب ان تكون في اولوية اهتمامات هذه السلطة .