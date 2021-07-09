لبنان

إقفال عدد من المحال في أسواق طرابلس بسبب ارتفاع الدولار

Lebanon 24
09-07-2021 | 04:27
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أفادت المعلومات عن قيام عدد من أصحاب المحال التجارية في الأسواق الداخلية لمدينة طرابلس ومنها سوق القمح بإلاغلاق وذلك بسبب ارتفاع الدولار الجنوني الذي تخطى الـ 19000 ليرة. 

كما أفيد بأنّ بعض أصحاب المؤسسات سيلجؤون إلى إغلاق محالهم لحين هبوط الدولار لعدم قدرتهم على شراء البضائع.
 
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