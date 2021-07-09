لبنان

"مصلحة الليطاني": معامل توليد الطاقة الكهرومائية توقفت كلياً عن الانتاج

Lebanon 24
09-07-2021 | 04:33
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه "وبعد أن اصبحت كافة معامل مؤسسة كهرباء لبنان خارج الخدمة منذ الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة الواقع في 9 تموز 2021 واصبحت كافة شبكات التوتر العالي خارج الخدمة، فإن كافة معامل توليد الطاقة الكهرومائية التابعة للمصلحة اصبحت معزولة عن الشبكة العامة مما ادى الى توقفها كليا عن الانتاج".
واشارت المصلحة إلى انه "وبسبب وجود داخل معملي عبد العال وشارل حلو ينابيع ويتوجب ضخ المياه المتدفقة منها الى خارج المعمل فإن المصلحة ستعمد الى تشغيل هذه المعامل بقدرة متدنية، وستعمد لاسباب تقنية الى ربط خطوط التوتر المتوسط 15 ك.ف فقط وعزل محطاتها عن خطوط التوتر العالي 66 ك.ف". 
ولفتت المصلحة الى ان "معاملها غير ملحوظة لتغذية شبكة معزولة وبالتالي فهي لا تستطيع الثبات على شبكة معزولة عن معامل مؤسسة كهرباء لبنان التي تتمتع بقدرة عالية تؤمن لها الثبات على الشبكة".
وأعلنت أنّه "تقرر تطبيق برنامج تقنين على خطوط التوتر المتوسط المرتبطة مباشرة بمعملي عبد العال وبولس ارقش بمعدل تغذية لمدة 3 ساعات يليها قطع لمدة ثلاث ساعات اخرى على مدار اليوم، وذلك بانتظار اعادة تشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان".
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